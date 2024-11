«Die Halbstarken»: Filmstar Karin Baal gestorben

Berlin (dpa) - Der Film «Die Halbstarken» machte sie schon in jungen Jahren zur Legende: Die Schauspielerin Karin Baal ist tot. Sie sei am Dienstag im Alter von 84 Jahren in Berlin gestorben, teilten ihre Kinder der Deutschen Presse-Agentur mit. «Sie hat eine Generation geprägt und wird unvergessen bleiben. Sie reißt ein riesiges Loch - nicht nur in unserer Familie, sondern in Berlin und ganz Deutschland», sagten Therese Lohner und Thomas Baal, die Kinder der Schauspielerin, am Samstag.