Filmakademie-Chefs: Deutscher Film hat gerade einen Lauf

Berlin (dpa) - Schauspielerin Alexandra Maria Lara (45) und Regisseur Florian Gallenberger (52) sehen den deutschen Film momentan auf einem guten Weg. «Man kann mit Blick auf die internationale Wahrnehmung von einem echten Lauf sprechen, das ist natürlich großartig. Das zeigt, was an kreativem und erzählerischem Potenzial in uns als Filmschaffenden steckt», sagte Gallenberger der Deutschen Presse-Agentur. Mit Lara leitet er die Deutsche Filmakademie, die am Freitag (3. Mai) den Deutschen Filmpreis verleiht.