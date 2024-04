Filme von Coppola und Cronenberg im Wettbewerb von Cannes

Paris (dpa) – Im Wettbewerb des Festivals von Cannes treten dieses Jahr besonders viele Schwergewichte der internationalen Kinowelt an. Neben Francis Ford Coppola, David Cronenberg und Jacques Audiard haben es unter anderem Paul Schrader, Kirill Serebrennikow, Giorgos Lanthimos und Paolo Sorrentino in den Hauptwettbewerb geschafft, wie der Leiter des weltberühmten Events, Thierry Frémaux, in Paris mitteilte.

Ein deutscher Regisseur ist im Rennen um die Goldene Palme nicht dabei. Mit Diane Kruger und Franz Rogowski spielen aber Deutsche in Wettbewerbsbeiträgen mit. Rogowski ist im Film «Bird» von Andrea Arnold zu sehen - neben Shooting-Star Barry Keoghan. Kruger hat eine Rolle in «The Shrouds» von David Cronenberg.

Der 85-jährige US-Altmeister Coppola tritt mit «Megalopolis» an. Der Science-Fiction-Film soll in naher Zukunft spielen, in der New York von einer Katastrophe heimgesucht wird. Hollywoodstar Adam Driver spielt mit. Der mehrfache Oscar-Preisträger Coppola gewann in Cannes bereits die Goldene Palme für «Der Dialog» und «Apocalypse Now».