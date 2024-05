Richard Gere über das Altern als Schauspieler

Cannes (dpa) - Hollywoodstar Richard Gere beschreibt das Altern als Schauspieler als merkwürdige Erfahrung. «Wenn man sich selbst im Film sieht, verfolgt man sein ganzes Leben», sagte der 74-Jährige am Samstag bei den Filmfestspielen in Cannes. «Wenn ich auf einem Filmfestival einen Preis erhalte und sie einen Zusammenschnitt meiner Filme zeigen, ist es eine wirklich bizarre Erfahrung, sein Leben in zwei Minuten vor sich zu sehen. Ich sehe also die Figuren, aber ich sehe auch mich selbst. Ich war die Person, die so getan hat, als wäre sie diese Figur. Es ist eine sehr merkwürdige Sache, Schauspieler zu sein.»