Französische Rock-Ikone Catherine Ringer gestorben

Paris (dpa) - Ihre Stimme war unverwechselbar, ihr Stil eigenwillig: Catherine Ringer gehörte zu den prägenden Figuren des französischen Pop und Rock. Als Sängerin des legendären Duos Rita Mitsouko wurde sie weit über Frankreich hinaus bekannt. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Familienkreise berichtet, ist Ringer im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Ringer hatte 1979 gemeinsam mit dem Gitarristen Fred Chichin die Rita Mitsouko gegründet. Das Duo gehörte zu den ungewöhnlichsten und erfolgreichsten Formationen der französischen Rock- und Popmusik. Zu ihren bekanntesten Songs zählen «Andy», «C'est comme ça«, «Les histoires d'amour finissent mal» und vor allem «Marcia Baïla» aus dem Jahr 1984.

Von «Marcia Baïla» bis zum Solo

Nach dem Tod ihres Partners und musikalischen Weggefährten Fred Chichin im Jahr 2007, ebenfalls infolge einer Krebserkrankung, zog sich Ringer zunächst von der Bühne zurück. Später kehrte sie wieder ins Rampenlicht zurück und führte das musikalische Erbe der Rita Mitsouko fort.

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