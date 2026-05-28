GNTM-Finalisten offen für Dschungelcamp und Tanzparkett

Berlin (dpa) - Finalist der diesjährigen Staffel von «Germany's Next Topmodel» Godfrey kann sich grundsätzlich eine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp vorstellen. «Natürlich ist das eine Option für mich», sagte er bei einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur vor dem Finale der ProSieben-Show. Zunächst wolle er versuchen, als Model Fuß zu fassen.

Sollte das nicht klappen oder parallel ein passendes TV-Angebot kommen, könne er sich auch andere Formate vorstellen. Bereits jetzt habe er zwei Anfragen erhalten - darunter für ein Datingformat und eine «abenteuerlichere» Show. Datingformate kämen für ihn aber nicht mehr infrage. «Aber so in die andere Richtung, Richtung Abenteuer beziehungsweise Challenges durchstehen, das ist schon etwas, was ich mir vorstellen kann», sagte Godfrey.

Mitfinalist Ibo sieht sich neben dem Modeln dagegen eher auf dem Tanzparkett. Über das Dschungelcamp habe er bislang «noch nicht gedacht», sagte er. Reizen würde ihn aber eine Teilnahme an «Let’s Dance». Das Dschungelcamp traue er stattdessen Godfrey zu: «Da würde ich mir aber wünschen, dass Godfrey hingeht und das gewinnt.»

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Foto: Britta Pedersen/dpa Das Finale der Model-Show fand dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt.

Drei Männer und drei Frauen haben den Einzug in die letzte Sendung der diesjährigen Staffel geschafft. Sie alle hatten zuvor an einem Shooting für «Harper's Bazaar» teilgenommen, das in der vergangenen Woche im Fernsehen ausgestrahlt worden war. Dabei entstanden auch die Bilder, die letztlich auf dem Zeitschriftencover landen sollten - was als Teil des Gewinns gilt. Wie ProSieben am Mittwoch mitteilte, erhalten die beiden Gewinner je auch ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Finale erstmals nicht in Deutschland

Das Finale der Model-Show fand dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt und war bereits im Februar aufgezeichnet worden. Ein «Finale mit echtem Hollywood-Glamour» kündigte der Sender Anfang des Jahres an. Los Angeles ist die Wahlheimat von Moderatorin Klum, die dort mit ihren vier Kindern und ihrem Mann, dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz, lebt.