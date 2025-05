Goodbye Hollywood: Europa erzählt, wo Amerika schweigt

Cannes (dpa) - Joaquin Phoenix, Emma Stone, Tom Hanks und Kristen Stewart sind nur einige der Hollywood-Stars, die gerade Premieren beim Filmfestival Cannes feiern. Sie stehen für das US-amerikanische Kino – doch das steckt, wie sich gerade an der Côte d’Azur zeigt, in einer Krise. Die starken, neuen Filme entstehen gerade anderswo. Zum Beispiel in Deutschland.