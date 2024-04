GZSZ-Schauspieler Timur Ülker spendet Knochenmark

Köln (dpa) - Schauspieler Timur Ülker, bekannt aus der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ), hat für ein an Blutkrebs erkranktes Kind Knochenmark gespendet. Für den 34-Jährigen sei das «eine echte Herzensangelegenheit» gewesen, berichtete die Organisation DKMS, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat, am Mittwoch in Köln. 2019 hatte sich Ülker als potenzieller Spender registrieren lassen - knapp fünf Jahre später war es dann tatsächlich so weit. Der Darsteller spendete das Knochenmark in Dresden. Den Angaben zufolge war es für einen jungen Patienten in England bestimmt.