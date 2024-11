GZSZ-Star Timur Ülker macht Freundin Antrag am Strand

Berlin (dpa) - Schauspieler Timur Ülker, bekannt aus der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ), hat seiner langjährigen Freundin Caroline Steinhof am Strand auf den Malediven unter herrlich chaotischen Bedingungen einen Heiratsantrag gemacht. Das Paar postete auf Instagram ein Video, in dem der 35-Jährige vor der Mutter seiner beiden Kinder mit einem Ring in der Hand im Sand auf die Knie geht.