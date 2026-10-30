Musik

Haftbefehl veröffentlicht Song trotz angekündigter Auszeit

Er war zuletzt nach einem Klinikaufenthalt in Reha-Behandlung, sein Management kündigte eine längere Pause an. Jetzt ist dennoch ein gemeinsamer Song mit Rapper Milonair erschienen.

Der Rapper Haftbefehl. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Der Rapper Haftbefehl. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Inmitten einer angekündigten Pause hat Rapper Haftbefehl («069») einen gemeinsamen Song mit Rapper Milonair veröffentlicht. Der rund zweiminütige Track «GEN 100» erschien in der Nacht, genauso wie ein Musikvideo dazu. Wann der Song mit brachialen Beats produziert wurde, war unklar.

In dem Lied rappt Haftbefehl unter anderem, er sei «kein Deutscher, nein, ich bin 069er». 069 ist die Vorwahl von Offenbach und Frankfurt am Main in Hessen. Haftbefehl kommt aus Offenbach und lebt mit seiner Familie in der Region Stuttgart. Das Musikvideo auf der Plattform YouTube wurde mit einem Hinweis auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gekennzeichnet.

Haftbefehl wird in Reha-Klinik behandelt

Zuletzt wurde der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, in einer Reha-Klinik behandelt, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Sein Management berichtete vor mehreren Tagen, ihm gehe es gut und jeden Tag werde es besser. Er werde sich für eine längere Zeit eine Auszeit nehmen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Haftbefehl hatte Mitte Oktober seine Konzerte in Düsseldorf und Berlin abgesagt. Sein Bruder Cem Anhan, bekannt als Rapper Capo, hatte damals mitgeteilt, dass sich der Musiker «unter ärztlicher Aufsicht» befinde. Der 40-Jährige hatte bereits im Juni eine Auftrittspause aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. 

Er verwies dabei auf die Netflix-Dokumentation «Babo - Die Haftbefehl-Story», in der er offen über seine Drogensucht und die Folgen seines Kokainkonsums gesprochen hatte. In der Doku wird auch thematisiert, dass er nach einer Überdosis wiederbelebt wurde. Zu den Gründen für die aktuelle Behandlung haben sich weder der Rapper noch sein Management geäußert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rapper Haftbefehl nach Klinikaufenthalt in Reha-Behandlung
Musiker Aykut Anhan

Rapper Haftbefehl nach Klinikaufenthalt in Reha-Behandlung

Rapper Haftbefehl ist aus dem Krankenhaus entlassen und wird nun in einer Reha-Klinik behandelt. Sein Manager berichtet von Fortschritten – doch eine Operation steht noch bevor.

20.10.2026

«Ärztliche Aufsicht»: Konzerte von Haftbefehl abgesagt
Videobotschaft des Bruders

«Ärztliche Aufsicht»: Konzerte von Haftbefehl abgesagt

Wie geht es dem Rapper Haftbefehl? Im Sommer hatte er bereits eine Pause wegen gesundheitlichen Problemen angekündigt. Nun sagt sein Bruder in einem Instagram-Video Konzerte ab.

12.10.2026

Erstes Konzert von Haftbefehl nach Auftrittspause
Auftakt von drei Hallenshows

Erstes Konzert von Haftbefehl nach Auftrittspause

Mit schwarzer Maske und Gästen kehrt der Rapper aus Offenbach auf die Bühne zurück. Sein Beitrag fällt geringer aus als erwartet.

20.09.2026

«Erhol dich gut» - Kollegen wünschen Haftbefehl Kraft
Auszeit angekündigt

«Erhol dich gut» - Kollegen wünschen Haftbefehl Kraft

Nach Festival-Absagen spricht Haftbefehl offen über seine gesundheitlichen Probleme. Prominente sprechen dem Rapper Mut zu. Was ist mit seinen geplanten Hallenshows im Herbst?

22.06.2026

Rapper Haftbefehl kündigt Pause an: «Ich kämpfe jeden Tag»
«Euer Aykut»

Rapper Haftbefehl kündigt Pause an: «Ich kämpfe jeden Tag»

Haftbefehl nimmt sich Zeit für die eigene Gesundheit. In einem emotionalen Statement spricht der Offenbacher Rapstar offen über die Belastung und seine aktuellen Herausforderungen.

21.06.2026