«Let's Dance»

Hand in der Hose, viel Lob: Antony verblüfft als Al Bundy

Kurioses Kostüm: Ross Antony überzeugt bei «Let's Dance» als Sitcom-Legende. Trotz Slapstick-Outfit gibt es von der Jury überraschend viel Lob - nach einer blutigen Vorwoche für den Sänger.

Sänger Ross Antony schlüpfte für seinen Tanz in die Rolle von Al Bundy. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Sänger Ross Antony schlüpfte für seinen Tanz in die Rolle von Al Bundy.

Köln (dpa) - Mit der Hand in der Hose und dem Charme eines frustrierten Schuhverkäufers hat Sänger Ross Antony in der RTL-Show «Let's Dance» für eine Zeitreise in die 90er Jahre gesorgt. Der 51-Jährige verwandelte sich für seinen Tanz - einen Slowfox - überraschend in die legendäre Sitcom-Figur Al Bundy, bekannt aus der Comedy-Serie «Eine schrecklich nette Familie» (1987-1997). Tanzpartnerin Mariia Maksina schlüpfte in das Outfit von Al Bundys Serien-Ehefrau Peggy Bundy. Getanzt wurde zu «Love and Marriage» von Frank Sinatra, dem Titelsong des einstigen Kult-Formats.

Bild

Das Erstaunliche: Der Tanz hätte leicht als Witz-Veranstaltung von der Jury abgestraft werden können - wurde er aber nicht. Slowfox sei ein wirklich schwerer Tanz, erklärte der stets strenge Juror Joachim Llambi. Trotz des amüsanten Themas habe ihn Antony ernst genommen - das habe ihm sehr gut gefallen. Llambi geriet regelrecht ins Schwärmen: «Du hast eine tolle Fußarbeit getanzt.» Antony war selbst perplex angesichts des Lobs. «Sprachlos» sei er. Er habe das nicht erwartet. Am Ende gab es 24 Punkte - ein sehr guter Wert.

Antony berichtete, dass er «Eine schrecklich nette Familie» einst gern geschaut habe. Allerdings sähe er selbst nun wirklich nicht wie Al Bundy aus. Moderator Daniel Hartwich hatte auch eine andere Interpretation. «Mich irritiert, dass du heute ein bisschen aussiehst wie Christian Lindner», sagte er.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Vorbild Ed O’Neill - Lars Riedel

Bild

Die ganze Ausgabe der Tanz-Show stand diesmal unter dem Motto «Iconic Let's Dance Dances» - die Kandidaten mussten Tänze zeigen, die es in der Geschichte der Sendung schon einmal gegeben hatte. Und tatsächlich hatte auch die Al-Bundy-Inszenierung von Ross Antony ein Vorbild: Einst war Ex-Diskuswerfer Lars Riedel in die Rolle des Schuhverkäufers - im Original von Ed O’Neill gespielt - geschlüpft. Er bekam damals aber nur 22 Punkte.

Für Antony war es zugleich die erste Show nach einem folgenschweren Missgeschick. Tanzpartnerin Mariia Maksina hatte ihn eine Woche zuvor mit dem Ellenbogen an der Augenbraue erwischt. Das führte zu einer blutenden Wunde, mitten im laufenden Tanz.

Antony nahm den Zwischenfall mit Humor: Beim Training für den Al-Bundy-Tanz erschien er mit einem Helm.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ross Antony blutet bei «Let's Dance» – und macht weiter
Fernsehen

Ross Antony blutet bei «Let's Dance» – und macht weiter

Social-Media-Star Willi Banner muss bei «Let's Dance» die Tanzfläche räumen – ein durchwachsenes Juryurteil und fehlende Publikumsstimmen besiegeln sein Aus. Doch die Show liefert noch mehr Drama.

18.04.2026

Schock bei «Let's Dance»: Plötzlich blutet Ross Antony
Fernsehen

Schock bei «Let's Dance»: Plötzlich blutet Ross Antony

Ein Ellenbogen, Blut und trotzdem ein Lächeln: Ross Antony hat nach einem Schockmoment bei «Let's Dance» nicht nur Punkte, sondern auch jede Menge Respekt einheimst.

17.04.2026

Komiker Simon Gosejohann ist bei «Let's Dance» raus
Fernsehshow

Komiker Simon Gosejohann ist bei «Let's Dance» raus

Ein weiteres Paar ist aus der RTL-Tanzshow geflogen: Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova sind raus bei «Let's Dance». Der Komiker hat aber mit einem besonderen steifen Hüftschwung alle begeistert.

21.03.2026

Für diesen Promi ist schon Schluss bei «Let's Dance»
Fernsehen

Für diesen Promi ist schon Schluss bei «Let's Dance»

Die neue Staffel der TV-Show «Let's Dance» geht gerade erst richtig los. In der zweiten Folge gibt es direkt die erste große Überraschung.

07.03.2026

Diego Pooth gewinnt «Let's Dance»
Tanz-Show

Diego Pooth gewinnt «Let's Dance»

Wochenlang tanzten Promis bei RTL um die Wette - jetzt gibt es einen neuen «Dancing Star».

24.05.2025