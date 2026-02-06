TV-Show in Australien

Hardy ist raus - und Gil wird wieder zur Zielscheibe

Endspurt im Dschungelcamp vor dem großen Finale am Sonntag. Gil Ofarim tritt nach seinem Unfall zur nächsten Prüfung an, das Kandidatenfeld lichtet sich weiter - und der Ton wird rauer.

Hardy Krüger jr. scheidet kurz vor dem Finale aus, Simone Ballack kann weiter auf die Dschungelkrone hoffen. Foto: RTL/dpa
Hardy Krüger jr. scheidet kurz vor dem Finale aus, Simone Ballack kann weiter auf die Dschungelkrone hoffen.

Murwillumbah (dpa) - Das große Finale im Dschungel ist langsam in Sicht - Hardy Krüger jr. (57) wird dort allerdings nicht mit dabei sein. Der Schauspieler sammelte in der 14. Folge der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» die wenigsten Zuschauerstimmen und muss wenige Tage vor dem Finale am Sonntag die Koffer packen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nachdem es in der Folge wieder ordentlich gekracht hatte, gab Hardy seinen Mitcampern kurz nach Bekanntgabe seines Rauswurfs folgenden Rat mit auf den Weg: «Bleibt einfach gechillt. Und hört auf zu streiten.» Und so kämpfen nun noch sechs Kandidaten um die Dschungelkrone - unter ihnen auch Gil Ofarim (43), der zwei Tage nach seinem Sturz bei einer Prüfung in die nächste Dschungelprüfung geschickt wurde.

Gil beweist sich in Dschungelprüfung

Dort wartete auf Gil und Bauer Patrick Romer (30) eine weitere der berühmt-berüchtigten Essensprüfungen. Die beiden konnten sich in einer Bäckerei verschiedene Spezialitäten aussuchen, die sie dann verdrücken mussten: Eine Kuhschnauze auf einer Zimtschnecke, zwei Skorpione auf einem Cookie, einen Ziegenpenis in Brezelform und «Pipi Kacka von einem Krokodil», wie Moderatorin Sonja Zietlow sagte. Die beiden schlugen sich tapfer und holten fünf von sieben Sternen.

Ariel, Samira und Simone gegen Gil

Die Freude über die Sterne hielt aber nicht lange: Nach der Prüfung wurde Gil von Reality-Star Ariel (22) und Simone Ballack (49) in die Zange genommen. Für Simone war Gil auf einmal zu gut drauf. «Mir geht's jetzt um die Außendarstellung von dir. Und da hört bei mir der Spaß auf», sagte Simone. Ariel zweifelte indes seine schnelle Genesung an: «Also sorry, er verarscht hier alle.»

Früher in der Folge war Ariel auch mit Samira Yavuz (32) auf Gil losgegangen. Auch dort war Gils Verfassung das Thema: «Jeder versucht gerade noch so die letzten Reserven aus sich rauszuholen. Und dann frage ich mich einfach, wie willst du das leisten? Du solltest dich hinlegen und du solltest auskurieren», sagte Samira. 

Gil ließ sich von keiner der Attacken aus der Reserve locken. In der Episode am Dienstag war Gil bei einer Dschungelprüfung gestürzt und musste danach ins Krankenhaus. Noch in der Folge wurde Entwarnung gegeben, und Gil kehrte ins Camp zurück. 

Simone Ballack gibt Kette mit Asche ihres Sohnes ab

Zu einem weiteren Aufreger kam es in der neuen Folge, als die Camper wegen zu vieler Regelverstöße ihre Luxusartikel abgeben mussten und nur zwei Artikel behalten werden durften. Samira schlug sofort vor, dass Simone die Kette mit der Asche ihres toten Sohnes Emilio behalten darf, die Simone mit ins Dschungelcamp genommen hatte. 

Doch es kam anders: Hardy und Hubert Fella (58) wollten ihre Ohrstöpsel behalten, weil sie ohne nicht schlafen können. Simone stellte ihre Kette zur Disposition. Und da weder Hardy noch Hubert dagegen protestierten, gab Simone schlussendlich die Kette ab – sehr zum Ärger von Ariel und Samira. «Ganz, ganz schwache Leistung», fasste Ariel zusammen.

Drei Frauen im Finale?

Angesichts der Sticheleien wundert es kaum, welches Finale sich Samira wünscht: «Ariel Finale, du Finale», sagte sie an Simone gerichtet. «Wenn ich Glück habe, bin ich selber auch im Finale.» Simone antwortete darauf: «So, und dann? Drei Weiber im Finale.» Und: «Von den Männern sehe ich da auch keinen Finale.» Ob es wirklich so kommt, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Aus für Eva im Dschungel - Ariel stänkert wieder gegen Gil
TV-Show in Australien

Aus für Eva im Dschungel - Ariel stänkert wieder gegen Gil

Reality-Star Ariel verliert einen ihrer Lieblingsgegenspielerinnen im Dschungelcamp. Und sie stichelt nach Gil Ofarims Unfall in der TV-Show wieder gegen den Sänger.

05.02.2026

Gil reicht Ariel die Hand - und keiner fliegt raus
TV-Show in Australien

Gil reicht Ariel die Hand - und keiner fliegt raus

Reality-Star Ariel stichelte im Dschungelcamp immer wieder wegen des Davidstern-Skandals gegen Sänger Gil Ofarim. Dieser überraschte Ariel nun mit einer versöhnlichen Geste.

03.02.2026

Tag zehn im Dschungel - Mirja du Mont ist raus
Dschungelcamp

Tag zehn im Dschungel - Mirja du Mont ist raus

Die Reihen am Dschungel-Lagerfeuer lichten sich. Als Dritte muss Ex-Schauspieler-Gattin Mirja du Mont gehen - und die freut sich.

01.02.2026

Gil Ofarim: «Das kann es nicht gewesen sein»
Dschungelcamp

Gil Ofarim: «Das kann es nicht gewesen sein»

Auch an Tag fünf im Dschungelcamp wird gekämpft: Alt gegen Jung, alle gegen den Regen, Ariel gegen Matsch und Krabbeltiere - und Gil Ofarim gegen seinen Ruf.

28.01.2026

Ariel bleibt sich treu - und lässt Dschungelprüfung platzen
TV-Show in Australien

Ariel bleibt sich treu - und lässt Dschungelprüfung platzen

Zweimal schon brachte Reality-Star Ariel null Sterne aus der Dschungelprüfung mit ins Promicamp. In der jüngsten Folge verärgert sie ihre Mitstreiter aufs Neue.

27.01.2026