Hardy Krüger steigt bei GZSZ ein - als Chirurg

Potsdam (dpa) - Hardy Krüger ist bei der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ) eingestiegen. Er spielt den plastischen Chirurgen Lars Brunner, der nach langem Aufenthalt in den USA nach Berlin zurückkommt. Das teilte der Fernsehsender mit - pünktlich zum 56. Geburtstag des Schauspielers.

Die ersten Folgen mit ihm werden am 6. August ausgestrahlt. Den Chirurgen Brunner beschreibt RTL so: Er sei «ein gebildeter, selbstbewusster Sunny-Man und gut aussehender Frauenschwarm, der Menschen in seinen Bann ziehen kann.»