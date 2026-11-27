Berlin/Wien (dpa) - Der Schlagersänger Heino hat für einen neuen Song Textpassagen eines Lieds aus der Zeit des Nationalsozialismus verwendet. Seit kurzem kann der Song «Erika (Auf der Heide)» gestreamt werden, auf seinen Social-Media-Kanälen hatte Heino die Neuveröffentlichung angeteasert mit einem Video, in dem er auf einer Wiese steht und singt. Heinos Management weist jeden Vergleich mit dem alten Lied vehement zurück.

In der Aufnahme verwendet Heino den Text der ersten Strophe des Marschliedes «Erika» aus dem Dritten Reich von Komponist Herms Niel (1888-1954). «Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika», beginnt das Lied. Dem Munzinger-Archiv zufolge wurde Niel, der mit wirklichem Namen Hermann Nielebock hieß, 1933 der Marschlieder-Komponist der NS-Zeit und erhielt den Titel Professor. Nach Kriegsende wurde er demnach als Mitläufer eingestuft.

Weitere Strophen des Lieds verwendet Heino nicht. Melodie und musikalische Aufbereitung des Heino-Songs unterscheiden sich sehr deutlich von der Aufnahme von 1938. Der jetzt veröffentlichte Song ist ein schneller, tougher Techno-Beat im Stile eines Ballermann-Hits.

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Manager: Heinos Song ist «Neue Komposition»

Das Management von Heino wehrt sich gegen jeden Vergleich mit dem Lied aus der Nazi-Zeit. «Der Song ist eine neue Komposition» und habe mit dem Werk von 1938 überhaupt nichts zu tun, sagte Heino-Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ein neues Lied kreiert worden, das bei der Musikverwertungsgesellschaft Gema als eigenständiges Werk angemeldet worden sei, so Werner.

«Erika» sei nun ein Titel, der sich sehr gut als Party-Hit eigne. Der Teaser zum Lied sei auf Instagram binnen elf Stunden eine Million Mal angeklickt und mehr als 100.000 Mal geteilt worden, so Werner.