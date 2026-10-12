Erinnerungen an eine Ehe

Heino versteigert sein Ehebett

Der Volkssänger und seine Ehefrau Hannelore waren mehr als 40 Jahre verheiratet. In ihrer gemeinsamen Zeit haben sie viele Erinnerungsstücke angehäuft. Dazu gehört auch sehr Persönliches.

Heino (l.) versteigert 1.200 Erinnerungsstücke aus seiner Ehe mit Hannelore. (Archivbild) Foto: Horst Ossinger/dpa
Heino (l.) versteigert 1.200 Erinnerungsstücke aus seiner Ehe mit Hannelore. (Archivbild)

Klagenfurt (dpa) - Heino versteigert Möbel, 30 Kilogramm Gold- und Silberschmuck, Musikinstrumente, Uhren und seinen Bentley. Insgesamt 1.200 Erinnerungsstücke aus der Ehe mit seiner 2023 gestorbenen Hannelore sollen bei einer Onlineauktion unter den Hammer kommen, wie das Management des Volkssängers mitteilte. 

«Das war ein Teil unseres Lebens, von dem ich mich hier trenne. Aber bevor es irgendwo verstaubt, gebe ich es doch lieber an Menschen ab, die Freude daran haben», sagte Heino laut Pressemitteilung. 

So werde auch das aufwendig gefertigte Ehebett angeboten. Der aufgerufene Preis: 2.000 Euro. Die Maßanfertigung aus einer venezianischen Manufaktur stand laut Management rund 20 Jahre in der früheren Villa des Paares in Florida, bevor sie nach Deutschland gebracht wurde. 

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«Es ist eine außergewöhnliche Sammlung, die von sechs Jahrzehnten voller Erinnerungen, Reisen und gemeinsamer Erlebnisse erzählt», so das Management. Der 87-jährige Volkssänger, der in Kitzbühel lebt, hatte die Stücke in drei Lastwagen in eine Auktionshalle nach Klagenfurt in Österreich bringen lassen, wo sie katalogisiert wurden.

Gebote sind ab sofort möglich. Die Versteigerungen sind für den 18. bis 20. November terminiert. 

Auch Keyboard kommt unter den Hammer 

Unter den persönlichen Gegenständen sind Heinos schwarze Lederstiefel, die er bei seinem Auftritt in der Silvesternacht 2013 am Brandenburger Tor trug. Ein ganz besonderes Stück sei auch Heinos Keyboard, hieß es. Auf dem Instrument habe Heino nahezu alle seine großen Hits einstudiert.

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