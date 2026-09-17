Filmstar

Heinz Hoenig hat das Krankenhaus wieder verlassen

Vor über zwei Jahren lag Heinz Hoenig im Koma. Am vergangenen Sonntag wurde er mit Herzproblemen wieder in eine Klinik geflogen. Seine Frau teilt nun eine gute Neuigkeit.

Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig haben zwei kleine Kinder. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa
Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig haben zwei kleine Kinder. (Archivbild)

Magdeburg (dpa) - Der Schauspieler Heinz Hoenig ist nach einem Krankenhaus-Aufenthalt wegen neuerlicher Herzprobleme wieder zurück zu Hause. Am Mittwoch hätten die Ärzte gesagt, dass es ihrem Mann wirklich gut gehe und er sofort nach Hause dürfe, berichtet seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig bei Instagram. «Und das haben wir uns natürlich nicht zweimal sagen lassen.» 

Sie ergänzte: «Und da war natürlich dann am Nachmittag die Freude bei unseren Kindern riesen, riesengroß, dass ihr Papa wieder zu Hause ist und ja, jetzt vielleicht wieder etwas Ruhe einkehrt.» Der 74-Jährige werde sich in den nächsten Tage selbst melden. «Bis dahin ist ein bisschen Ruhe angesagt.»

Heinz Hoenig war am vergangenen Sonntag mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Magdeburg geflogen worden, nachdem er sich mit Unwohlsein in einem Krankenhaus in Halberstadt vorgestellt hatte, wie die «Bild» berichtete. Das Management des Schauspielers hatte das der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Vor gut zwei Jahren war der Gesundheitszustand von Heinz Hoenig sehr ernst, er lag zeitweise im Koma. Für die medizinische Behandlung waren Spenden gesammelt worden. Deutlich später zeigte sich der Schauspieler erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig hat er zwei kleine Kinder.

Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg «Das Boot» mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er-Jahren («Der große Bellheim», «Der Schattenmann», «Der König von St. Pauli»).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heinz Hoenig wegen Herzproblemen wieder im Krankenhaus
Filmstar

Heinz Hoenig wegen Herzproblemen wieder im Krankenhaus

Vor über zwei Jahren lag Heinz Hoenig im Koma. Jetzt ist er mit Herzproblemen wieder in einer Klinik geflogen worden.

15.09.2026

Heinz Hoenig zeigt sich nach Krankheit wieder öffentlich
Leute

Heinz Hoenig zeigt sich nach Krankheit wieder öffentlich

2024 musste der Schauspieler wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus. Nun geht es Heinz Hoenig allmählich wieder besser. Bei einem Event spricht er darüber, was ihm besonders viel Kraft gibt.

07.07.2025

Heinz Hoenig feiert zweite Hochzeit mit Ehefrau Annika
Leute

Heinz Hoenig feiert zweite Hochzeit mit Ehefrau Annika

Nach einer schwierigen Zeit geben sich der Schauspieler und Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig das Ja-Wort – zum zweiten Mal. Die Überraschungsfeier fand auf Sylt statt.

30.03.2025

Schwer kranker Heinz Hoenig ist wieder zu Hause
Aus Krankenhaus entlassen

Schwer kranker Heinz Hoenig ist wieder zu Hause

Heinz Hoenig war Anfang Mai wegen akuter Herzprobleme in eine Klinik gebracht worden. Nun konnte der Schauspieler vorerst wieder nach Hause zu seiner Familie, wie seine Frau erzählt.

20.09.2024

Schauspieler

Heinz Hoenig kämpft nach Angaben seiner Frau ums Überleben

Sorgen um den Schauspieler Heinz Hoenig. Er liegt im künstlichen Koma, wie seine Frau der «Bild» erzählte. Ein Thema auch: die Kosten für die bevorstehende Herz-Operation.

05.05.2024