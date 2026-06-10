Helene Fischer: Tourauftakt in Dresden vor über 35.000 Fans

Dresden (dpa) - Mit Spektakel und Bombast hat Helene Fischer nach knapp dreijähriger Tourneepause ihre «360°»-Stadion-Tour in Dresden eröffnet. Mehr als 35.000 Fans im Dresdner Rudolf Harbig-Stadion erlebten laut Veranstalter den Auftritt der Sängerin. Fischer performte ihre größten Hits aus knapp 20 Jahren Bühnenkarriere, darunter «Atemlos durch die Nacht», «Herzbeben» und «Null auf 100».

«Ich kann nur eins sagen, ich wäre heute nicht hier nach 20 Jahren in einem Stadion und dürfte diese Tournee spielen, wenn ihr alle nicht da wärt», sagte Fischer. Die 41-Jährige fand dabei neben einer perfekt choreografierten Show ohne Längen und Atempausen auch Zeit für emotionale Fanmomente, etwa beim spontanen Foto auf der Bühne mit einer 21-jährigen Besucherin, die mit den Liedern der Schlagerikone aufgewachsen ist und beim Vorlesen von Fanbotschaften.

Mehrstöckiger Bühnenaufbau im Stadion

Zu sehen war Fischer dabei in wechselnden Outfits inmitten eines spektakulären, mehrstöckigen Bühnenaufbaus im Stadion des Fußballvereins Dynamo Dresden. In Szene gesetzt von Blitzlichtgewitter, Flammenwerfern, Scharen an Tänzern und Tänzerinnen und unzähligen Kameras geriet die Show zum multimedialen Spektakel. Über mehrere Laufstege konnte die Schlagerikone weit in den Zuschauerraum hineinlaufen. Mit einem solchen Aufbau erfüllte Fischer sich den «Wunsch, inmitten der Konzertbesucher aufzutreten, und damit allen Zuschauern so nah wie möglich zu sein», wie ihre Konzertagentur im Vorfeld mitteilte.

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