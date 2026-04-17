Literatur

Hera Lind würde sich immer wieder für Kinder entscheiden

Hera Lind hat sich in ihren Büchern immer wieder mit Frauen- und Geschlechterrollen auseinandergesetzt - und spricht jetzt über sich als Mutter.

Schriftstellerin Hera Lind spricht über ihre Rolle als Mutter. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa
Schriftstellerin Hera Lind spricht über ihre Rolle als Mutter. (Archivbild)

Augsburg (dpa) - Schriftstellerin Hera Lind (68/«Das Superweib») würde sich nach eigenen Angaben immer wieder für Kinder entscheiden. «Loriot schrieb, dass ein Leben ohne Hund möglich, aber sinnlos sei, für mich gilt das für Kinder», sagte sie der «Augsburger Allgemeinen» (Freitag). «Das müssen nicht nur die eigenen sein, man kann sein Herz an jedes Kind verlieren.»

Sie selbst habe Hilfe bei der Erziehung ihrer vier Kinder gehabt, sagte sie - von einer Kinderfrau und mehreren männlichen Au-Pairs. 

«Hier lege ich Wert darauf, dass gerade männliche Au-Pairs eine Vorbildfunktion haben: Meine Söhne haben gelernt, dass auch, und da lehne ich mich wieder an Loriot an, "Kosakenzipfel-Träger" sehr wohl in der Lage sind, einen Tisch abzuräumen» sagte Lind. «Heute sind meine Söhne die weltbesten Ehemänner und Väter.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei: Mutter soll Söhne und sich selbst getötet haben
Villingen-Schwenningen

Polizei: Mutter soll Söhne und sich selbst getötet haben

Drei Leichen werden in einer Wohnung im Schwarzwald gefunden. Eine Mutter soll ihre beiden Söhne und dann sich getötet haben. Die Ermittlungen zum Motiv dauern an.

05.02.2025

Tschechische Schriftstellerin Daniela Hodrova gestorben
Prager Literatur

Tschechische Schriftstellerin Daniela Hodrova gestorben

In ihren Werken ließ sich Daniela Hodrova immer wieder von den geheimnisvollen Winkeln und Plätzen ihrer Geburtsstadt Prag inspirieren. Nun ist die experimentierfreudige Autorin gestorben.

02.09.2024

Irische Schriftstellerin Edna O'Brien mit 93 gestorben
«The Country Girls»

Irische Schriftstellerin Edna O'Brien mit 93 gestorben

In ihrem Herkunftsland eckte Edna O'Brien mit kritischen Worten über die Lage der Frauen oft an, zugleich wurde sie von ihren Leserinnen und Lesern gefeiert. Nun ist sie im hohen Alter gestorben.

28.07.2024

Literatur

Schriftstellerin Maryse Condé gestorben

Die Autorin hat für ihre Werke, in denen sie sich kritisch mit Rassismus auseinandersetzte, zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

02.04.2024

Literatur

Brüder-Grimm-Preis für Schriftstellerin Anna Baar

26.07.2023