Feiertage

Herbert Grönemeyer schlüpft ins Hasenkostüm

Zu Ostern läuft Herbert Grönemeyer laut eigenen Worten im Hasenkostüm durch den Garten – und das auf Wunsch seiner Enkel sogar zweimal am Tag. Welche Oster-Traditionen der Musiker sonst noch pflegt.

Grönemeyer feiert am 12. April runden Geburtstag.(Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Grönemeyer feiert am 12. April runden Geburtstag.(Archivbild)

Berlin (dpa) - Wenn der Osterhase zu den Feiertagen durch den Garten rennt, könnte mitunter Herbert Grönemeyer dahinterstecken. «Ich liebe Ostern, habe ich viel lieber als Weihnachten», sagte der 69-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Wir feiern das mit Eier ausblasen, ich habe ein Hasenkostüm, mit dem ich durch den Garten renne, manchmal zweimal am Tag.»

Dass er das Ganzkörperkostüm anziehe, forderten seine Enkelkinder jetzt schon ein, sagte der in Bochum aufgewachsene Künstler. Er verstecke zu Ostern auch gerne Eier für die Kinder – zweimal am Tag, «weil der Osterhase kommt immer zweimal.»

Runder Geburtstag am 12. April

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Bei ihm zu Hause werde eine weitere Tradition gepflegt. «Wir haben eine Eierrolle, da werden Eier draufgelegt, dann lässt man die runterrollen – wo die spitze Seite ist, zu der Seite dreht sich das Ei, dann werden die anderen gekickt. Wer am Schluss die meisten Eier hat, hat gewonnen.»

Dass er dem Fest so viel abgewinnen kann, hat auch biografische Gründe, sagte der in Berlin lebende Musiker. «Ich bin ein Frühlingskind», sagte er mit Blick auf seinen Geburtstag am 12. April, der häufig in die Osterzeit falle. Ostern beschreibt er als «ein Fest der Freude» und sich selbst als «Riesen-Osterfan».

Grönemeyer feiert im April runden Geburtstag – er wird 70 Jahre alt.

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