Julia Blum hat jeden Tag Ostern

„Wo wohnt der Osterhase?“ Eine Frage, die bestimmt schon so manche Eltern von ihren Kindern gestellt bekommen haben. Und die Antwort lautet: „Der Osterhase wohnt – selbstverständlich! – nicht irgendwo, sondern in Ostern, im Ostertal, bei uns im schönen Odenwald.“

Das sagt, augenzwinkernd, Julia Blum, die zwar wegen dem Postgeheimnis weder die genaue Adresse noch die Hausnummer verrät, die es aber ganz genau wissen muss. Sie selbst ist zwar keine „Osterhäsin“, aber Mutter und weiß deshalb, was Kinder bisweilen so fragen können. Vor allem bringt sie jedoch in Ostern täglich die Post in die Briefkästen und an die Haustüren. Eben deshalb ist für Postzustellerin Julia Blum jeden Tag Ostern.

Ganzjährig im „Oster-Modus“

Gewissermaßen aus beruflichen Gründen ist die 41-Jährige jeden Tag im „Oster-Modus“ und kennt in den Odenwälder Ortschaften Ober- und Unter-Ostern alle Adressen ganz genau: auch die vom Osterhasen. Der bekanntlich jetzt gerade besonders viel zu tun hat und daher fast ständig auf Achse ist.

Und weil der Osterhase momentan kaum zu Hause anzutreffen ist, da er jetzt immer irgendwo bunte Ostereier versteckt und Schoko-Osterhasen in liebevoll gestaltete Nester legt, wird seine Post weitergeleitet, erklärt Fachfrau Julia Blum, die die Post an den Osterhasen in der Osterzeit daher direkt an dessen Büro in Ostereistedt sendet, damit auch ja kein Brief verloren geht. Die Adresse des besonderen Osterhasen-Postamts lautet: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt.

Ostergrüße für den Osterhasen

„Ganz egal, ob gemalt, gebastelt oder geschrieben – der Osterhase freut sich immer über Ostergrüße und Osterwünsche von kleinen und großen Kindern. Er liest jede Osterkarte sehr aufmerksam und antwortet garantiert“, versichert die Oster(n)-Fachfrau. Vorausgesetzt, der Ostergruß geht frühzeitig im Osterhasen-Postamt in Ostereistedt ein, erhält jedes Kind auch eine Antwort per Brief vom Osterhasen höchstpersönlich.

Und nach Ostern? „Na dann werden zwar die Postkartengrüße wieder weniger, aber dann habe ich den Osterhasen endlich wieder ganz allein für mich und bringe ihm jeden Tag seine Post, so wie meinen anderen Kunden auch“, freut sich die Frau von der Post.