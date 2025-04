Das Ostertal im Odenwald gehört zu den „Oster-Orten“ in Deutschland

Ostertal/Region. Sie schlagen Haken, hüpfen von Briefkasten zu Briefkasten, haben aber keine Eier im Gepäck, dafür umso mehr Pakete und Briefe: denn diese Zusteller der Deutschen Post betreuen Ortschaften mit österlichen Namen in ganz Deutschland. Solche „Oster-Orte“ gibt es in der ganzen Bundesrepublik, von Niedersachsen über Sachsen-Anhalt bis Bayern – und auch im Odenwald in Südhessen.