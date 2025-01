Hochzeitschaos mit Will Ferrell und Reese Witherspoon

London (dpa) - Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden, aber für zwei Paare und ihre Angehörigen wird ein Hochzeitswochenende zum Chaostrip. US-Comedy-Star Will Ferrell («Anchorman») und Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon («Walk The Line») spielen die Hauptrollen in der romantischen Komödie «Ihr seid herzlich eingeladen», die am 30. Januar beim Streamingdienst Prime Video startet.