Reese Witherspoon schreibt Thriller mit Bestseller-Autor

München (dpa) - Der erste Roman von Schauspielerin Reese Witherspoon soll im Herbst 2025 in den USA und Deutschland erscheinen. Das teilte der Goldmann Verlag mit Sitz in München mit. Es handele sich um einen Thriller, der in Zusammenarbeit mit Bestseller-Autor Harlan Coben (62, «Nichts ruht für immer») entstanden sei. Das Buch basiere auf einer Idee der 48-jährigen Witherspoon, Coben habe seine «Expertise und Erfahrung» im Genre beigesteuert.