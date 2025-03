Zusammen liest man weniger alleine – Lisa Feyertag und der "Zweiburgen Buchclub"

Weinheim. C.S. Lewis sagte einmal: „Wir lesen, um zu wissen, dass wir nicht allein sind.“ Und die Frauen, die sich im evangelischen Gemeindezentrum in Weinheim um den großen Holztisch versammeln, wissen das auch. Schon von Weitem ist ihr Lachen zu hören. Auf dem Tisch stehen selbstgebackene Käseschnecken, Waffeln und Zupfkuchen. Durch die geöffneten Fenster des Gemeindesaals strömt ungewöhnlich laue Februarluft herein. Über den Köpfen des Buchclubs leuchtet die Wachenburg und verleiht dem Treffen eine magische Atmosphäre. „Ich habe mir ein paar Zitate aus unserem aktuellen Buch herausgeschrieben. Die würde ich euch später gerne vorlesen“, sagt Sandra und wedelt mit ihrem E-Reader vor den anderen herum. „Aber nicht spoilern, ich bin noch nicht ganz fertig“, bittet Katharina und blättert in dem Buch vor ihr auf dem Tisch. „Ich freue mich, dass ihr heute Abend hier seid“, eröffnet Gründerin Lisa Feyertag das Treffen.