Rimbacher Buchhandlung „Lesezimmer“ macht zu

Rimbach. Die Kartons stehen schon bereit und schweren Herzens macht sich Elke Griech in den nächsten Tagen daran, sie zu packen: Nach 16 Jahren gibt sie das Lesezimmer in Rimbach auf. Eine Entscheidung, die ihr nicht leicht gefallen ist und die mehrere Gründe hat, wie sie im Gespräch mit der WNOZ-Redaktion erklärt. „Bücher und Schönes“ – der „Untertitel“ ihrer kleinen Buchhandlung in der Bismarckstraße war und ist Programm. „Da steckt viel Herzblut drin“, sagt Elke Griech – bei ihr und bei den vielen treuen Kunden. Bei denen sind teilweise Tränen geflossen, als sie von der Schließung am 31. März hörten, berichtet die Inhaberin.