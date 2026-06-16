Gerüchte

Holland spricht über Hochzeitsgerüchte mit Zendaya

Schauspieler Tom Holland stellt sich in einem Interview Fragen zu den Spekulationen über eine Hochzeit mit Zendaya – und verrät, wie KI-Bilder seine Familie verunsicherten.

Jetzt auch Ehepaar: die Schauspieler Tom Holland und Zendaya Foto: Jordan Strauss/AP/dpa
Jetzt auch Ehepaar: die Schauspieler Tom Holland und Zendaya

Los Angeles (dpa) - Nach monatelangen Spekulationen hat sich Schauspieler Tom Holland zu den Gerüchten über eine Hochzeit mit Partnerin Zendaya geäußert. KI-generierte Fotos von einer angeblichen Hochzeit hätten dazu geführt, dass seine Großmutter glaubte, sie sei nicht eingeladen worden, sagte Holland im Interview mit dem Magazin «Esquire». Auf die Frage, ob er diese Nachricht auch an andere Familienmitglieder habe senden müssen, sagte der 30-Jährige: «Nein, sie waren ja alle da.» 

Zendaya (29) und Tom Holland verliebten sich während der «Spider-Man»-Dreharbeiten sowohl vor als auch hinter der Kamera. Weitere Details zur mutmaßlichen Hochzeit teilte Holland nicht.

Medien und Fans spekulieren bereits seit langem über eine geheime Hochzeit - etwa wegen eines goldenen Rings, mit dem Zendaya an ihrem Finger fotografiert wurde.

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