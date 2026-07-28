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Tom Holland: Ich bleibe Spider-Man, solange sie mich wollen

Zum vierten Mal spielt der Hollywood-Star den Superhelden in einem «Spider-Man»-Solo-Film. Wie geht es danach weiter? Der 30-Jährige hat eine klare Antwort darauf.

Tom Holland ist bald wieder als Spider-Man im Kino zu sehen. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Tom Holland ist bald wieder als Spider-Man im Kino zu sehen. (Archivbild)

Berlin/Los Angeles (dpa) - Hollywood-Schauspieler Tom Holland (30) sieht seine Karriere als Spider-Man noch nicht als beendet an. Angesprochen auf seine Zukunft als Superheld, sagte er dem US-Magazin «The Hollywood Reporter»: «Ich werde es so lange machen, wie sie mich wollen. Wenn dieser Film also gut ankommt, werden wir wohl sehen!».

Der britische Schauspieler ist derzeit in Christopher Nolans «Die Odyssee» und bald wieder als Superheld in «Spider-Man: Brand New Day» (Regie: Destin Daniel Cretton) im Kino zu sehen. Für Hauptdarsteller Holland ist es der vierte «Spider-Man»-Solo-Film. Die Rolle bezeichnete Holland gegenüber dem «Hollywood Reporter» als «Geschenk meines Lebens».

Darum geht es im neuen «Spider-Man»

Mit dabei in beiden Filmen ist auch US-Schauspielerin und Hollands Partnerin Zendaya (29). Zuletzt hatten Berichte über eine Hochzeit der beiden Stars für Aufsehen gesorgt. Zendaya und Holland verliebten sich während der «Spider-Man»-Dreharbeiten sowohl vor als auch hinter der Kamera. 

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Für die «Odyssee» und «Spider-Man» waren beide Schauspieler zuletzt Teil von zwei aufwendigen Pressetouren. In dem neuen Superhelden-Film muss Holland als Peter Parker erneut gegen einen Widersacher kämpfen, und das in einer Welt, die sich nicht mehr an ihn erinnert. 

Neben Zendaya gehören Mark Ruffalo als Bruce Banner/Hulk und Jon Bernthal als Punisher zum Cast. Zudem spielt «Stranger Things»-Star Sadie Sink mit. Mit dem Vorgängerfilm «Spider-Man: No Way Home» aus dem Jahr 2021 gelang ein Superhit, der weltweit Milliarden einspielte. Auch die Fortsetzung dürfte einen starken Kinostart hinlegen.

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