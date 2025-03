Hollywood-Star Chris Pratt wünscht sich einen Roboter

London (dpa) - Der US-Schauspieler Chris Pratt («Guardians Of The Galaxy», «Jurassic World») wünscht sich einen eigenen Roboter, der ihn im Alltag unterstützen könnte. «Ich hätte so gerne einen Roboter», verriet Pratt (45) der Deutschen Presse-Agentur in London. «Ich will einen coolen Roboter-Butler, der einfach hinter mir aufräumt, der meine Schlüssel findet, mir hilft, meinen Tag zu organisieren, meine E-Mails und Nachrichten optimiert und all solche Dinge. Das wäre großartig.»