Chris Pratt: Gage für «ersten großen Job» war schnell weg

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Chris Pratt (44) ging eigenen Angaben zufolge nicht sehr umsichtig mit seinem ersten größeren Lohnscheck um. «Ich hätte mir nie vorstellen können, so viel Geld zu verdienen - und es war schnell weg», erzählte der «Guardians of the Galaxy»-Star beim Radiosender SiriusXM.