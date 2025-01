Hunderte Stars protestieren gegen «Einreißen der Brandmauer»

Berlin (dpa) - Zahlreiche deutsche Weltstars und Prominente wie Daniel Brühl und Jella Haase kritisieren das Vorgehen der Union, eine Verschärfung der Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durchzusetzen. «Dieser Pakt mit der AfD bedeutet einen historischen Tabubruch», heißt es in einem offenen Brief, den die deutsche «Vogue» als erstes Medium in Gänze veröffentlicht hat. Initiatoren des Briefs sind die Schauspieler Luisa Gaffron und Jonathan Berlin.