Filmfestspiele

Ilker Çatak: «Es gibt eine Engführung des Meinungskorridors»

Mit «Das Lehrerzimmer» war er für den Oscar nominiert - sein neuer Film läuft im Berlinale-Wettbewerb. Ilker Çatak warnt nun vor einer bedrohten Meinungsfreiheit auch in Deutschland.

Ilker Çatak wurde mit seinem Film «Das Lehrerzimmer» für einen Oscar nominiert. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Ilker Çatak wurde mit seinem Film «Das Lehrerzimmer» für einen Oscar nominiert. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der Regisseur Ilker Çatak zeigt sich mit Blick auf die Meinungsfreiheit in Deutschland beunruhigt. «Es gibt bestimmte Themen, da können Sie gar nicht so schnell schauen, wie sie weg vom Fenster sind. Es gibt eine Engführung des Meinungskorridors», sagte der deutsche Filmemacher im Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Sein neuer Film «Gelbe Briefe» läuft im Wettbewerb der Berlinale. Das Drama thematisiert das Leben eines türkischen Künstlerpaares unter den Repressionen der türkischen Regierung. «Gelbe Briefe» hat am Freitag Premiere bei den Filmfestspielen. Çatak feierte mit seinem Film «Das Lehrerzimmer» Erfolge und wurde für einen Oscar nominiert.

Sein neuer Film solle auch in Deutschland zur Reflexion anregen, sagte er: «Eine Message des Films ist auch: Wir in Deutschland fühlen uns wahnsinnig wohl, wenn wir die Zustände in anderen Ländern anprangern können.» Der Blick nach innen fehle. 

«Wie gehen wir damit um, dass es diese Verengung im Meinungskorridor gibt? Wie gehen wir damit um, wenn irgendwann eine AfD-Regierung die Kulturpolitik in der Hand hat? Das sind ernstzunehmende Gefahren, die auch hierzulande stattfinden.»

