London (dpa) - Die römischen Ursprünge, der Große Brand, der Große Gestank und der Aufstieg zur Weltmetropole: Ab Samstag können Besucherinnen und Besucher in London wieder die jahrhundertelange Geschichte der britischen Hauptstadt erkunden. Nach jahrelangem Umzug öffnet das «London Museum» seine Türen und Tore am neuen Standort in einer historischen Markthalle im Bezirk Smithfield.

«Wir wollen Londons außergewöhnliche, epische, dramatische 2.000-jährige Geschichte erzählen», sagte die leitende Kuratorin Annette Day der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe darum, «die Menschen in der Stadt rund um Londons Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft» zusammenzubringen. «Wir wollen ein Treffpunkt, ein Ort der Begegnung sein, und deshalb haben wir diesen wunderbaren Raum geschaffen», sagte Day.

Foto: Jan Mies/dpa Darf in einer Ausstellung über London nicht fehlen: Die rote Telefonzelle.

Zu den ausgestellten Highlights der Sammlung gehören etwa die Telefonzentrale des Buckingham-Palasts, die Staatskutsche des Lord Mayor, das Kostüm der russischen Meistertänzerin Anna Pawlowa aus «The Dying Swan» und ein restauriertes römisches Mosaik. Das «Great Fire», das Große Feuer, das 1666 über 13.000 Häuser zerstörte, wird ebenso thematisiert wie die Gesundheitskrise des «Great Stink», des Großen Gestanks im Sommer 1858, als die Themse einer überquellenden Kanalisation glich.

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Ein Museum für alle Altersklassen

«Wir haben mit Schriftstellern, Illustratoren, Fotografen und anderen Künstlern zusammengearbeitet, um die Geschichte Londons und der Londoner auf eine kreative Weise herauszuarbeiten, und wir hoffen, dass das wirklich alle unsere Besucher anspricht, egal ob sie acht oder 80 sind - oder irgendwo dazwischen», sagte Kuratorin Day. Durch den rund 520 Millionen Euro teuren Umzug aus dem eher brutalistischen Gebäude im Bezirk Barbican soll sich das Museum noch besser einfügen als ein natürlicher Teil der Stadt.

Foto: Jan Mies/dpa In der unterirdischen Ausstellung kann die lange Geschichte der Stadt begutachtet werden.

Internationalen Besucherinnen und Besuchern - auch aus Deutschland - empfiehlt Kuratorin Day, bei dem Premierenbesuch zunächst die unterirdische Ausstellung zur Londoner Geschichte zu besichtigen. Ausstellungsdesigner für die «Past Time Galleries» ist das Stuttgarter Atelier Brückner. Durch ein riesiges Fenster können währenddessen vorbeifahrende U-Bahnen beobachtet werden. «Und das andere ist: Kommen Sie an einem Abend, kommen Sie an einem Freitag- oder Samstagabend», sagte Day. Insbesondere dann werde das Museum zur Begegnungsstätte mit Einheimischen.