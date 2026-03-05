Konzerte

Jan Böhmermann geht wieder auf Tour durch Deutschland

Jan Böhmermann plant mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld eine neue Tour. Das Versprechen: eine «satirisch-politische Revue» mit Live-Musik, «die der düsteren Gegenwart» nicht ausweiche.

Jan Böhmermann will 2027 wieder in mehreren deutschen Städten auf der Bühne stehen. (Archivfoto) Foto: Boris Roessler/dpa
Jan Böhmermann will 2027 wieder in mehreren deutschen Städten auf der Bühne stehen. (Archivfoto)

Köln (dpa/lnw) - Satiriker Jan Böhmermann (45, «ZDF Magazin Royale») verlässt abermals das Fernsehstudio und geht auf eine Tournee durch Deutschland. Zusammen mit dem aus seiner Show bekannten Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld wird der Moderator im Januar und Februar 2027 an zehn Abenden in zehn Städten auftreten, wie die Veranstalter ankündigten. Auftakt ist am 19. Januar in Frankfurt am Main. Danach geht es nach Leipzig, München, Berlin, Hamburg, Bremen, Oberhausen, Stuttgart, Hannover und Köln.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Live-Show trägt den Titel «Auf! Auf! Ehrenfeld!» und soll eine «erstklassige satirisch-politische Revue» mit spitzer Lyrik und herausragender Live-Musik werden, so das Versprechen. Es handle sich um ein «radikal vorwärts» gerichtetes Programm, das «der düsteren Gegenwart nicht ausweicht, sondern sich ihr lachend und mit Anlauf entgegenwirft», hieß es in der Ankündigung.

Die «Feinde der Vernunft» fest im Blick

«Die Feinde der Vernunft sind laut. Die Feinde der Freude sind organisiert. Die Feinde des freien Gedankens haben Ausdauer», erklärte Böhmermann dazu. «Aber wir haben das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld – und richtig Bock.» Der Vorverkauf soll am 10. März starten.

Große Konzertbühnen sind für Böhmermann kein Neuland. Für ihn ist es bereits die fünfte gemeinsame Tour mit dem Orchester. Als er mit den Musikern im vergangenen Jahr unterwegs war, stießen immer wieder Überraschungsgäste hinzu – etwa Bahnstreik-Ikone Claus Weselsky oder Giovanni Zarrella.

Böhmermann moderiert im ZDF wöchentlich die politische Satire-Show «ZDF Magazin Royale». Daneben ist er zusammen mit Olli Schulz im Podcast «Fest & Flauschig» zu hören. Auch an Kunstausstellungen hat er sich schon versucht. Im vergangenen Jahr sorgte er mit seinem Projekt «Die Möglichkeit der Unvernunft» im Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin für Schlagzeilen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bahnstreik-Ikone Claus Weselsky tritt bei Böhmermann auf
Leute

Bahnstreik-Ikone Claus Weselsky tritt bei Böhmermann auf

Bahnkunden kostete er jede Menge Nerven - der frühere Gewerkschaftsboss Claus Weselsky taucht nun wieder auf - auf ungewöhnlicher Bühne.

13.01.2025

Jan Böhmermann sagt Haltestellen in Bremer Buslinie 90 an
ÖPNV

Jan Böhmermann sagt Haltestellen in Bremer Buslinie 90 an

Zweimal hat Jan Böhmermann in seinem Podcast «Fest und Flauschig» mit Olli Schulz den Wunsch geäußert, die Haltestellen der Buslinie 90 in Bremen anzusagen - ab Montag wird daraus nun Wirklichkeit.

15.03.2024

«Fest & Flauschig»

Böhmermann tritt bei Konzert von Schulz auf

Überraschung für die Konzertbesucher: Bei einem Auftritt des Musikers Olli Schulz in Köln steht plötzlich sein Podcast-Kollege Jan Böhmermann mit auf der Bühne. Und dann gibt es auch noch eine Auszeichnung.

28.02.2024

Satiriker

Böhmermann verteidigt CDU-Nazi-Post

Jan Böhmermann polarisiert. Jetzt hat er hat seinen umstrittenen Post über CDU-Chef Friedrich Merz gegen Kritik verteidigt.

12.09.2023

Song Contest

Böhmermann und Schulz kommentieren ESC für ORF

Im Auftrag des Österreichischen Rundfunks geht es für die Entertainer Jan Böhmermann und Olli Schulz im Mai nach Liverpool: Von dort kommentieren sie das Finale des Eurovision Song Contest.

09.04.2023