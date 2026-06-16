Jennifer Lopez: Bin seit Scheidung ein neuer Mensch

Los Angeles (dpa) - US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez hat eigenen Worten zufolge nach ihrer Scheidung von Ben Affleck viel über sich nachgedacht. Nach der Scheidung habe sie dagesessen und sich gedacht: «Du musst dich verdammt noch mal selbst auf die Reihe kriegen. Was ist los mit dir?», erzählte die 56-Jährige im Podcast «Smartless».

Lopez und Affleck (53) hatten 2022 geheiratet. Nach zwei Jahren Ehe reichte Lopez im Sommer 2024 die Scheidung ein. Die Sängerin und der Schauspieler waren in den 2000er Jahren schon einmal zusammen gewesen.

Heute komplett anderer Mensch als vor zwei Jahren

Die vergangenen beiden Jahre habe sie damit verbracht zu heilen und sich dabei erst richtig kennengelernt, berichtete Lopez nun. Sie habe gespürt, «dass es Dinge an mir gab, die ich ändern musste, die ich aber nicht verstand oder erkannte, und die bestimmte Dinge und eine bestimmte Art von Erfahrungen in mein Leben zogen».

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