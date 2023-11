Jeremy Renner joggt und hüpft zehn Monate nach schwerem Unfall

Am Neujahrstag war Renner (52) bei einem Schneepflugunfall in der US-Bergregion Lake Tahoe lebensgefährlich verletzt worden. Das schwere Gerät hatte den Schauspieler überrollt. Per Hubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen und musste mehrmals operiert werden. Der Hollywoodstar brach sich nach eigenen Worten mehr als 30 Knochen. Die Brüche wurden unter anderem mit Titan stabilisiert.