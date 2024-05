Kaleidoskop des Modfathers: Paul Wellers neues Album «66»

London (dpa) - Nur wenige Künstler können auf eine so vielfältige Geschichte an musikalischen Stilrichtungen zurückblicken wie Paul Weller. Nun bringt der «Modfather», wie der Brite wegen seines großen Einflusses auf die elegante Mod-Szene genannt wird, ein Album heraus, das wie ein Kaleidoskop sein Schaffen der vergangenen fünf Jahrzehnte abbildet.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Platte mit dem passenden Titel «66» erscheint am Tag vor dem 66. Geburtstag des Musikers. Es ist bereits sein 17. Solo-Album. Zählt man die Alben seiner früheren Bands dazu, ist es sogar schon seine 28. Platte. Mit sechs seiner Solo-Alben stürmte er in den vergangenen Jahrzehnten bis an die Spitze der britischen Charts.

Die ausgekoppelte und verträumte Single «Rise Up Singing» hat Blues- und Soul-Elemente. Bei dem Track «Jumble Queen» hört man die Punkrock-Wurzeln des Briten anklingen, der einst als Frontmann von The Jam auf der Bühne stand und später gemeinsam mit Keyboarder Mick Talbot The Style Council gründete. Das dynamische «Soul Wandering» geht eher in Richtung Folk-Rock.

Es ist ein nachdenkliches und verträumtes Album, das auch durch die Vielfalt der eingesetzten Instrumente überrascht: Blech- und Holzbläser, Gitarre, Klavier und Streicher - Weller wagt sich an ein breites Spektrum an Instrumenten und Einflüssen, ohne dass es experimentell klingt.