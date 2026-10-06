Folgt auf «Bully» Herbig

Kebekus übernimmt die Buzzer bei «LOL: Last One Laughing»

Als Kandidatin kämpfte sie schon vier Mal gegen den Lachkrampf. Nun wird die Komikerin Carolin Kebekus Gastgeberin der erfolgreichen Sendung.

Als Kandidatin war Kebekus schon viermal dabei. Foto: Henning Kaiser/dpa
Als Kandidatin war Kebekus schon viermal dabei.

Berlin (dpa) - Die Entertainerin und Komikerin Carolin Kebekus wird die neue Gastgeberin des Comedy-Formats «LOL: Last One Laughing». In der achten Staffel, die an Ostern 2027 bei Prime Video ausgestrahlt wird, wird die 46-Jährige anstelle von Michael «Bully» Herbig Spielleiterin sein, wie der Streamingdienst mitteilte. 

«Ich freue mich wahnsinnig darauf, bei LOL an den Buzzern sitzen zu dürfen. Endlich darf ich mal in diesem Studio so viel lachen, wie ich will» sagte Kebekus laut Mitteilung. 

Herbig, der die beliebte Sendung sieben Staffeln lang als Gastgeber begleitete, bedankte sich für «für die vielen Lachtränen». Er wünsche Carolin und allen Beteiligten «der kommenden LOL-Staffeln von Herzen den gleichen enormen Spaß, den ich die letzten fünf Jahre hatte.»

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Format mehrfach ausgezeichnet

Bei «LOL: Last One Laughing» treten zehn prominente Komiker und Entertainer gegeneinander an, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen: Wer lacht oder auch nur grinst, fliegt raus. Von Stand-up über Improvisation bis hin zu vollem Körpereinsatz ist jedes Mittel erlaubt. 40 Kameras zeichnen jedes Zucken der Mundwinkel knallhart auf. Wer lacht oder auch nur schmunzelt, riskiert eine Verwarnung. Nach zwei Verstößen drückt die Spielleiterin den Buzzer - und der Teilnehmer fliegt raus.

Seit dem Start 2021 gehört «LOL» laut Prime Video zu den erfolgreichsten deutschen Original-Produktionen des Streaminganbieters. Unter anderem wurde die Show mit dem Deutschen Comedy Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment. Das Format basiert auf der japanischen Prime-Video-Show «Documental».

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