Legendäre Prügelei

Kein Hausverbot für Oasis im Bayerischen Hof

2002 prügelte Liam Gallagher sich im Luxushotel Bayerischer Hof so heftig, dass er im Gefängnis landete. Zittert man dort nun vor seiner Rückkehr nach München?

Im Bayerischen Hof fand die legendäre Oasis-Prügelei 2002 statt. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Im Bayerischen Hof fand die legendäre Oasis-Prügelei 2002 statt. (Archivbild)

München (dpa) - Die Gallagher-Brüder und ihre Band Oasis haben im Münchner Luxushotel Bayerischer Hof kein Hausverbot - trotz allem. «Selbstverständlich sind die Brüder immer und jederzeit bei uns willkommen», sagte ein Hotelsprecher der Deutschen Presse-Agentur nach dem Bekanntwerden neuer Konzerttermine in München. «Auch nach dem damaligen Vorfall waren die Türen stets für die Brüder geöffnet.»

Die Gallagher-Brüder kehren nach München zurück. (Archivbild) Foto: Alberto Pezzali/Invision/AP/dpa
Die Gallagher-Brüder kehren nach München zurück. (Archivbild)

Der damalige Vorfall meint einen ganz besonderen Moment in der Musikgeschichte, eine legendäre Nacht vor fast einem Vierteljahrhundert: Damals, in der Nacht auf den 1. Dezember 2002, wurden Liam Gallagher und zwei Bandkollegen - darunter allerdings nicht sein Bruder Noel - nach einer heftigen Prügelei festgenommen. Der Frontmann musste eine Nacht im Münchner Gefängnis verbringen.

«Die haben sich aufgeführt wie Schwein», zitierte der «Spiegel» damals einen Polizeisprecher. «Englische Rockband Oasis nach Schlägerei in München festgenommen», hieß es ein wenig nüchterner im offiziellen Polizeibericht.

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«Ein wildes Aufeinander»

«Das war schon ein wildes Aufeinander zwischen Oasis und der anderen Gruppe», sagte Hotelchefin Innegrit Volkhardt zum 20. Jahrestag der Schlägerei vor vier Jahren im dpa-Interview. Sie war damals im Urlaub. Aber danach habe sie sich die Videos der Überwachungskamera angeschaut. «Man hat da auf der Kamera nur einen großen Haufen gesehen.» Wie die Polizei berichtete, war sogar ein über fünf Kilo schwerer Absperrpfosten des Hotels im Spiel.

«Wir würden sie natürlich wieder nehmen»

«Die waren nicht allein schuldig», sagte Hotelchefin Volkhardt 2022 und kündigte damals schon an: «Wir würden sie natürlich wieder nehmen.» Jetzt gibt es im kommenden Jahr vielleicht die Gelegenheit dazu: Oasis haben für den 2. und 3. Juli 2027 zwei Konzerte in der Allianz Arena angekündigt.

In einem Video, welches die Gruppe vor wenigen Tagen auf Instagram teilte, ist zu hören, wie ein Radiosender über das Konzert der Gruppe im Jahr 1997 in der Münchner Olympiahalle berichtet. Ihren bislang letzten Auftritt in Deutschland hatte Oasis im Juli 2009 beim Melt-Festival in Sachsen-Anhalt.

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