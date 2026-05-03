Kiewel: Deshalb passt der «Fernsehgarten» so gut zu mir

Mainz (dpa) - Selbst vor dem Start ihrer 26. Saison als Moderatorin des «Fernsehgartens» hat die ZDF-Sendung für Andrea Kiewel ihren Reiz nicht verloren. «Es ist wie Magie», sagte die 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Wir passen so gut zusammen, weil wir nur bedingt planbar sind und gelegentlich aus dem Ruder laufen.»

Den ZDF-«Fernsehgarten» gibt es schon seit 1986, er wird also dieses Jahr 40. Die Saison 2026 startet nächsten Sonntag (10. Mai).

Kiewel moderierte die Sommershow zunächst von 2000 bis 2007 und übernahm nach einem einjährigen Intermezzo von Ernst-Marcus Thomas im Jahr 2009 erneut. Sie blieb der Sendung bis heute treu.

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