ZDF-Show wird dieses Jahr 40

Kiewel: Deshalb passt der «Fernsehgarten» so gut zu mir

Für ihre Liebe zu der Show, die es jetzt seit 40 Jahren gibt, hat die Moderatorin Andrea Kiewel eine ganz spezielle Erklärung.

Bedingt planbar und gelegentlich aus dem Ruder laufend, so seien der «Fernsehgarten» und sie selbst, sagt Andrea Kiewel. (Archivfoto) Foto: Gerald Matzka/dpa
Bedingt planbar und gelegentlich aus dem Ruder laufend, so seien der «Fernsehgarten» und sie selbst, sagt Andrea Kiewel. (Archivfoto)

Mainz (dpa) - Selbst vor dem Start ihrer 26. Saison als Moderatorin des «Fernsehgartens» hat die ZDF-Sendung für Andrea Kiewel ihren Reiz nicht verloren. «Es ist wie Magie», sagte die 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Wir passen so gut zusammen, weil wir nur bedingt planbar sind und gelegentlich aus dem Ruder laufen.» 

Den ZDF-«Fernsehgarten» gibt es schon seit 1986, er wird also dieses Jahr 40. Die Saison 2026 startet nächsten Sonntag (10. Mai). 

Kiewel moderierte die Sommershow zunächst von 2000 bis 2007 und übernahm nach einem einjährigen Intermezzo von Ernst-Marcus Thomas im Jahr 2009 erneut. Sie blieb der Sendung bis heute treu. 

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Seit ihren Anfängen habe sich alles verändert, sagte Kiewel. «Heute gibt es vier Regisseurinnen und einen Mann. Als ich 2000 anfing, war das nicht so», erzählte die Moderatorin. «Außerdem verschicke ich heute kaum noch Autogrammkarten, weil alle Selfies mit mir machen.»

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