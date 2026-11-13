Kitschkrieg übt heftige Kritik an Radiosender 1Live

Berlin/Bielefeld (dpa) - Anfang Dezember wird die begehrte 1Live Krone vergeben - doch ein Nominierter lehnt den Preis schon jetzt ab. «1Live Krone? Nein, danke» schreibt das Produzententeam Kitschkrieg, das in diesem Jahr zusammen mit Blumengarten und Shirin David den weltweit beachteten Hit «Gut genug» produzierte, auf Instagram. In einem langen Beitrag folgen einige deutliche Seitenhiebe gegen den Sender 1Live und den WDR. Die Rundfunkanstalt wies die heftige Kritik in einem Statement zurück.

Worum geht es? Kitschkrieg wirft dem Radiosender unter anderem vor, dass er einerseits zu wenig deutschsprachige Musik spiele und andererseits mit der Preisverleihung die Reichweite von deutschen Musikern ausnutze, um für sich selbst Werbung zu machen. Der Text schließt mit den Worten: «Wir wollen euren Preis nicht und haben auch keine Lust auf eure Verleihung. Macht es einfach alleine, genau wie wir. Wir sind genauso wenig Fan von euch, wie ihr von uns.»

Shirin David und Finch kommentieren Post

Viele Künstlerinnen und Künstler und einige Radiosender kommentierten den Post. Rapperin Shirin David schrieb etwa, sie verstehe das Konzept von Votingpreisen bis heute nicht und nehme an keinem einzigen teil. «Man soll seine eigene Community auf eine fremde Plattform schicken, damit diese am Ende entscheidet, ob man einen Preis bekommt oder nicht. Wer zeichnet hier eigentlich wen aus und wer profitiert von wessen Reichweite?»

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Rapper Finch schrieb, er verstehe den Unmut, verteidigte aber den Abstimmungsprozess bei der 1Live Krone. «Wenn nicht die Community entscheidet, wer dann? Ein kleines Gremium von Leuten, die ihre Lieblinge und absoluten No Gos haben?». Der Sender mache mit dem Community-Voting «etwas richtig».

WDR nimmt Stellung

Der WDR wies die Vorwürfe von Kitschkrieg zurück. «Seit vielen Jahren machen 1Live und die 1Live Krone Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland sichtbar. Entscheidend ist dabei nicht die Frage, ob sie in deutscher Sprache performen, sondern ob sie die deutsche Musikszene prägen», erklärte eine Sprecherin. Eine feste Quote für deutschsprachige Musik wie in Frankreich für französischsprachige Musik sehe man aber «kritisch» - Kitschkrieg hatte diese ins Spiel gebracht.

Künstlerinnen und Künstler, die auf Englisch, mehrsprachig oder in anderen Sprachen sängen, würden dadurch strukturell benachteiligt, argumentierte der WDR. Dabei seien sie ebenso Teil der deutschen Musikszene.

«Die Band Kitschkrieg begleiten wir seit vielen Jahren aktiv, ihre Songs haben wir in 1Live seit 2018 über 1.000 Mal gespielt», sagte die Sprecherin. «Der Post kam für uns deshalb sehr überraschend.»

Fans können für ihre Favoriten abstimmen

Die Preisverleihung für den Musikpreis findet am 3. Dezember im Bielefelder Lokschuppen statt. In sieben Kategorien stehen 44 Nominierungen zur Wahl. Bis zum 2. Dezember können Fans abstimmen, wer mit einer der Trophäen nach Hause geht. Unter den Nominierten ist auch Kitschkrieg.