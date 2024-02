König Frederik: Thronwechsel war eine berührende Erfahrung

Kopenhagen (dpa) - Dänemarks König Frederik X. hat sich begeistert darüber geäußert, mit welcher Unterstützung ihn die Bevölkerung im neuen Amt willkommen geheißen hat. Den Empfang durch eine riesige Menschenmenge vor Schloss Christiansborg werde er nicht so schnell vergessen, sagte der 55-Jährige in seinem ersten Interview als Monarch zur dänischen Nachrichtenagentur Ritzau.

«So schön, so fröhlich und so herzlich auf Christiansborgs Schlossplatz empfangen zu werden, war eine sehr berührende Erfahrung, die mich mitten ins Herz getroffen hat», sagte er in dem Gespräch, das während einer mehrtägigen Reise nach Polen in Warschau geführt wurde.