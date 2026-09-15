Gala in Los Angeles

«Widow's Bay» mit Emmy als beste Comedyserie ausgezeichnet

Erst eine Staffel gibt es von «Widow's Bay» - aber damit wurde die Comedyserie jetzt zum Überraschungssieger bei den Emmys. Die Produktion brach sogar einen historischen Rekord.

Die US-Fernsehpreise Emmys wurden in diesem Jahr bereits zum 78. Mal verliehen. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Die US-Fernsehpreise Emmys wurden in diesem Jahr bereits zum 78. Mal verliehen.

Los Angeles (dpa) - Die Horror-Comedyserie «Widow's Bay» ist mit dem Emmy als beste Comedyserie des Jahres ausgezeichnet worden. Die erste und bislang einzige Staffel der Serie setzte sich bei der Gala in Los Angeles unter anderem gegen Konkurrenten wie «Abbott Elementary», «The Bear: King of the Kitchen», «Hacks» und «Only Murders in the Building» durch. «Widow's Bay» war mit 19 Nominierungen in die Emmy-Gala gegangen - und konnte schließlich insgesamt 14 Preise einsammeln, mehr als je zuvor eine Serie in der Comedy-Kategorie der Emmys. 

«Widow's Bay» - zu sehen bei Apple TV - spielt auf einer fiktiven Insel an der Ostküste der USA. Deren Bürgermeister möchte das Image seiner etwas heruntergekommenen Heimat aufbessern. Einige der alteingesessenen Bewohner glauben jedoch, dass die Insel mit einem Fluch belegt ist.

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