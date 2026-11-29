London (dpa) - Prinzessin Kate hat sich in einer neuen Doku über ihre Krebserkrankung beim Wandern in den Bergen filmen lassen - und dabei intime Einblicke in ihr Familienleben gewährt.

In dem knapp halbstündigen Film mit dem Titel «Heal», der seit Sonntag in der BBC-Mediathek gezeigt wird, ist die 44-Jährige bei der sogenannten Three Peaks Challenge zu sehen. Es geht darum die jeweils drei höchsten Berge von England, Schottland und Wales innerhalb von nur 24 Stunden zu besteigen.

Kate teilt einige ergreifenden Momente mit ihrer Familie. Unter anderem ist zu hören, wie sie Sprachnachrichten ihrer Kinder vorgespielt werden. «Hallo, Mummy. Ich liebe dich so sehr und hoffe, dass es dir beim Bergsteigen gut geht», sagt etwa der inzwischen achtjährige Louis. Sein großer Bruder Prinz George (13) macht seiner Mutter Mut mit den Worten: «Wir denken gerade alle an dich und wir lieben dich so sehr und du wirst das super machen.» Prinzessin Charlotte (11) ist zu hören mit: «Wir sind so stolz darauf, dass du deine Wanderung und deine Challenges machst. Wir wünschen dir viel Glück und ich feuere dich an.»

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Eine Gruppe trägt einen kleinen Jungen im Rollstuhl den Berg hinauf

Kate muss sich nach Anhören der Nachrichten ihrer Kinder die Tränen aus den Augen wischen, bevor sie bei Regen und Nebel ihre Wanderung fortsetzt. Auf dem Weg trifft sie immer wieder Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Eine Gruppe trägt einen kleinen Jungen im Rollstuhl den Berg hinauf.

Eine Erkrankung wie Krebs durchzumachen sei eine einsame Erfahrung, sagt Kate. Der Mensch sei aber nicht dafür gemacht, die Herausforderungen des Lebens alleine zu bewältigen.

«Meine Krankheit hat mich mit so vielen anderen zusammengebracht, die ebenfalls ihren eigenen Weg gehen», erzählt die Prinzessin. Ihre Krankheit sei für sie inzwischen nicht mehr nur eine persönliche, sondern eine gemeinschaftliche Erfahrung.

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Begleitet wurde die Princess of Wales bei ihren Wanderungen teilweise von ihrem Bruder James Middleton. Die Three Peaks Challenge wird in Großbritannien von vielen Menschen nach einer erfolgreichen Krebsbehandlung gemacht und wird oft als Spendenlauf genutzt. Kate spendet den Erlös der Doku an die Krebshilfe-Organisation Royal Marsden Cancer Charity. Ganz zum Schluss ist zu sehen, wie sie nach dem Abstieg von ihrem Mann Prinz William (44), den gemeinsamen Kindern und ihren Eltern in die Arme geschlossen wird.