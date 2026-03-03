Kunst und Politik

Künstler Heinz Mack: KI ist der Kunst unterlegen

Mit fast 95 Jahren sieht Künstler Heinz Mack KI als Meilenstein, aber nicht als Rivalen. Wie seine Werke gegen die Hässlichkeit der Welt protestieren – und was ihn an der Politik beunruhigt.

ZERO-Künstler Heinz Mack sieht seine Kunst auch als Opposition gegen eine «hässliche Welt». Foto: Oliver Berg/dpa
ZERO-Künstler Heinz Mack sieht seine Kunst auch als Opposition gegen eine «hässliche Welt».

Mönchengladbach (dpa) - Für ZERO-Künstler Heinz Mack (94) wird Künstliche Intelligenz (KI) nie an die Kunst heranreichen. «KI ist sicher eine neue Realität mit größter Zukunft», sagte Mack, der am 8. März 95 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur. «Die Künstliche Intelligenz ist aber von der künstlerischen Intelligenz weit entfernt, und wird sie wahrscheinlich nie erreichen.» 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zwar bejahe er sehr «die phänomenalen Möglichkeiten der KI», sagte Mack in dem schriftlich geführten Interview. «Was den Menschen aber auszeichnet, ist sein Bewusstsein. Ohne dieses gäbe es keine über 2.000 Jahre alte Philosophie.»

Bedrohte Demokratie

Er selbst habe weder Mobiltelefon noch Computer, sagte Mack. Er könne beides auch nicht bedienen. Aber er lese Zeitungen und sehe Filmberichte. Sorge bereitet ihm die autokratische Entwicklung vieler Staaten auf der Welt. Demokratien sollten sich nach Macks Ansicht bereitfinden, einen einheitlichen Staatenbund zu bilden. Andernfalls könnten sie sich nicht in der Welt behaupten.

«Was ich mit Empörung und gleichermaßen mit Hilflosigkeit wahrnehme, ist, dass in vielen Ländern die Staatsgewalt unumschränkt in der Hand eines einzelnen Menschen liegt, dessen autokratisches Selbstbewusstsein seine Eleven noch fördern.» 

Kunst gegen Hässlichkeit der Welt

«Meine Kunst ist auch eine Art Opposition gegenüber der Hässlichkeit der Welt und gegenüber den Mächten, die hemmungslos zerstören, was andere aufgebaut haben», sagte Mack. «Und außerdem bekenne ich mich zur Schönheit in einem universalen Sinn, die von vielen infrage gestellt wird.»

Mack und sein Studienkollege Otto Piene (1928-2014) hatten Ende der 1950er Jahre die ZERO-Gruppe begründet, der sich später auch Günther Uecker (1930-2025) anschloss. Die ZERO-Bewegung markierte einen Neubeginn in der Kunst und einen Bruch mit Konventionen. Ihre avantgardistische Ästhetik beeinflusst Künstler bis heute. Macks Lichtrotoren, Raster, Farbprismen, Spiegelobjekte und glitzernde Stelen gelten als Klassiker der Nachkriegskunst und werden hoch gehandelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Meister der Übermalung - Künstler Arnulf Rainer gestorben
Österreich

Meister der Übermalung - Künstler Arnulf Rainer gestorben

Kunstkenner würdigen ihn als kompromisslos und radikal. Die Farbe Schwarz spielte im Leben des Österreichers eine dominante Rolle. Übermalungen begründeten seinen künstlerischen Aufstieg.

21.12.2025

Poesie mit dem Nagel - Günther Uecker ist tot
Künstler

Poesie mit dem Nagel - Günther Uecker ist tot

Der Nagel machte Günther Uecker berühmt, und Uecker verhalf dem Nagel zum Ruhm in der Kunst. Nun ist der Universalkünstler und Mitbegründer der ZERO-Kunst gestorben.

11.06.2025

Auszeichnung

Binding-Kulturpreis geht an Kunst-Institution Frankfurt Lab

Eine Frankfurter Kunst-Initiative erhält den hoch dotierten Binding-Kulturpreis. Die Preisverleihung findet in der Paulskirche statt.

02.05.2024

Auszeichnung

Kaiserring an zwei Künstler aus Russland verliehen

Einer der bedeutendsten Preise für Moderne Kunst in Deutschland wurde vergeben. Zwei Russen können sich darüber freuen. Wie lautet die Begründung der Jury?

07.10.2023

Podium für Künstler in Hemsbach
Hemsbach

Podium für Künstler in Hemsbach

Die Galerie im Schloss in Hemsbach bietet Künstlern aus der Region die Möglichkeit, eigene Arbeiten auszustellen. Interessenten können sich jetzt für 2024 bewerben.

20.09.2023