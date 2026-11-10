Krebs

Kuttner will ihre Chemotherapie mit Video-Tagebuch begleiten

Heiligabend wird sie keine Haare mehr haben, eine Perücke hat sie schon gekauft. Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner hat Brustkrebs und möchte sich während der Chemo filmen. Sie erklärt, warum.

Sarah Kuttner postete einen Tag vor dem Start ihrer Chemotherapie ein Video. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Sarah Kuttner postete einen Tag vor dem Start ihrer Chemotherapie ein Video. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die an Brustkrebs erkrankte Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner will ihre Chemotherapie mit einem Video-Tagebuch begleiten. «Heute ist der letzte Tag vor meiner Chemo», sagt die 47-Jährige in einem Video auf Instagram. Sie sei angespannt und habe beschlossen, darüber eine Art Tagebuch zu führen - einen Vlog auf ihrem Youtube-Kanal. 

«Keine Ahnung, ob ich das durchziehe, man darf nicht vergessen, dass ich auch ADHS hab und mir Sachen vornehme, die nicht passieren», so Kuttner. Sie wolle versuchen, regelmäßige Updates zu geben für Leute, die auch Angst davor hätten, denn sie selbst habe es toll gefunden, solche Videos zu gucken.

Zudem postete Kuttner ein Foto von einer braunhaarigen Perücke im Karton und ein Foto von Scheren, Kämmen und Haarklammern. «Ich hab den Salon offen und schneide mir meine neue alte Frisur jetzt selbst», schreibt sie zu den Bildern. Das Ganze werde sie filmen und demnächst online stellen. 

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Viele Follower wünschten der Moderatorin alles Liebe, Kraft und Zuversicht; zum Teil teilten sie in den Kommentaren eigene Chemo-Erfahrungen. 

Lesungen und Teile von Podcast-Tour abgesagt

Vor einer Woche hatte die Berliner Autorin in ihrem Podcast «Das kleine Fernsehballett» erzählt, dass sie sich einer auf viereinhalb Monate angesetzten Chemotherapie unterziehen muss. Das hat auch Auswirkungen auf eine geplante Bühnentour des Podcasts: Ein Teil der Tour im Frühjahr 2027 muss abgesagt werden. Den Podcast mit Journalist Stefan Niggemeier wolle sie aber fortführen, betonte sie. Ihre Therapie sei schon eine mit «Wumms». Sie werde an Heiligabend keine Haare mehr haben.

Mitte Oktober hatte Kuttner in ihrem Podcast erzählt, der Krebs befinde sich in ihrer rechten Brust und sei drei Zentimeter groß. Sie sagte auch geplante Lesungen zu ihrem Roman «Mama & Sam» ab. In einem Video Ende September hatte sie die Diagnose öffentlich gemacht. «Hi Folks! Endlich wieder schlechte Nachrichten», sagte sie an ihre Fans gerichtet. «Ich war gestern in der Frauenarztpraxis zur Krebsvorsorge - und um es mit den Worten meiner Frauenärztin zu sagen: Scheiße.»

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