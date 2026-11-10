Kuttner will ihre Chemotherapie mit Video-Tagebuch begleiten

Berlin (dpa) - Die an Brustkrebs erkrankte Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner will ihre Chemotherapie mit einem Video-Tagebuch begleiten. «Heute ist der letzte Tag vor meiner Chemo», sagt die 47-Jährige in einem Video auf Instagram. Sie sei angespannt und habe beschlossen, darüber eine Art Tagebuch zu führen - einen Vlog auf ihrem Youtube-Kanal.

«Keine Ahnung, ob ich das durchziehe, man darf nicht vergessen, dass ich auch ADHS hab und mir Sachen vornehme, die nicht passieren», so Kuttner. Sie wolle versuchen, regelmäßige Updates zu geben für Leute, die auch Angst davor hätten, denn sie selbst habe es toll gefunden, solche Videos zu gucken.

Zudem postete Kuttner ein Foto von einer braunhaarigen Perücke im Karton und ein Foto von Scheren, Kämmen und Haarklammern. «Ich hab den Salon offen und schneide mir meine neue alte Frisur jetzt selbst», schreibt sie zu den Bildern. Das Ganze werde sie filmen und demnächst online stellen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Viele Follower wünschten der Moderatorin alles Liebe, Kraft und Zuversicht; zum Teil teilten sie in den Kommentaren eigene Chemo-Erfahrungen.

Lesungen und Teile von Podcast-Tour abgesagt

Vor einer Woche hatte die Berliner Autorin in ihrem Podcast «Das kleine Fernsehballett» erzählt, dass sie sich einer auf viereinhalb Monate angesetzten Chemotherapie unterziehen muss. Das hat auch Auswirkungen auf eine geplante Bühnentour des Podcasts: Ein Teil der Tour im Frühjahr 2027 muss abgesagt werden. Den Podcast mit Journalist Stefan Niggemeier wolle sie aber fortführen, betonte sie. Ihre Therapie sei schon eine mit «Wumms». Sie werde an Heiligabend keine Haare mehr haben.