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Sarah Kuttner hat Brustkrebs

In dieser Woche sagte Moderatorin Sarah Kuttner alle ihre geplanten Lesungen ab. Nun gab sie bekannt, dass in ihrer Brust ein Tumor festgestellt wurde.

Kuttner sprach in ihrem Podcast «Das kleine Fernsehballett» über ihre Diagnose. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Kuttner sprach in ihrem Podcast «Das kleine Fernsehballett» über ihre Diagnose. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner ist an Brustkrebs erkrankt. «Um es kurz zu machen, auch weil eh alle Welt drüber schreibt und ich darüber dann nicht mehr so viel reden will, habe ich mir einen kleinen Brustkrebs eingefangen», sagte die 47-Jährige in ihrem Podcast «Das kleine Fernsehballett». Es sei ein mittelschwerer, mittelaggressiver Tumor. «Richtig schönes Mittelmaß», scherzte Kuttner. 

Der Krebs befinde sich in ihrer rechten Brust und sei drei Zentimeter groß. Sie müsse zur Abklärung nun diverse ärztliche Termine wahrnehmen. Wie es mit ihrer Tour weitergehe, sei bisher nicht klar. Ihren Podcast wolle sie aber trotz der Behandlungen weitermachen. Beschwerden habe sie keine.

Kuttner sagte alle Lesungen ab

Ende September hatte Kuttner ein Instagram-Video gepostet und nach einem Arzttermin eine Lesung in Göttingen abgesagt. «Hi Folks! Endlich wieder schlechte Nachrichten», sagte sie an ihre Fans gerichtet. «Ich war gestern in der Frauenarztpraxis zur Krebsvorsorge und um es mit den Worten meiner Frauenärztin zu sagen: Scheiße.»

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In dieser Woche folgten dann weitere Absagen. Am 20. Oktober hätte Kuttner etwa in Potsdam aus ihrem Roman «Mama & Sam» gelesen, am 22. Oktober in Erlangen. Weitere Termine waren für den November vorgesehen.

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