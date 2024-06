Lena Klenke: Habe Steffi Grafs tiefe Ruhe bewundert

Berlin (dpa) - Sie spielt Steffi Graf nicht nur in der neuen Filmromanze «Perfect Match - Die Steffi & Andre Story», sie schätzt sie auch als Role Model: Schauspielerin Lena Klenke («Fack ju Göhte», «How to Sell Drugs Online (Fast)») ist von der einstigen Tennislegende beeindruckt. «Diese tiefe innere Ruhe, die habe ich an ihr bewundert, nichts konnte sie aus der Bahn werfen», sagte die 28-Jährige im dpa-Interview. «Davon können sich einige eine Scheibe abschneiden.»