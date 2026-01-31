Auszeichnung

Mariah Carey als «Person des Jahres» gefeiert

Mit ihrer Stimme schrieb sie Musikgeschichte, zudem engagiert sie sich für soziale Projekte. Die preisgekrönte Sängerin ist nun als «Person des Jahres» geehrt worden.

US-Sängerin Mariah Carey wurde als «Person des Jahres» gefeiert. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
US-Sängerin Mariah Carey wurde als «Person des Jahres» gefeiert.

Los Angeles (dpa) - Vor der Grammy-Gala ist US-Sängerin Mariah Carey (56) von der Stiftung MusiCares als «Person des Jahres» 2026 geehrt worden. Die Wohltätigkeitsorganisation der Recording Academy, die als Dachverband der US-Musikbranche die Grammy Awards vergibt, würdigte die fünfmalige Grammy-Gewinnerin für ihre herausragende musikalische Karriere und ihr langjähriges soziales Engagement.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Carey lief in einem schwarzen, teilweise durchsichtigen Abendkleid mit glitzerndem Diamantenschmuck über den roten Teppich. Zahlreiche Stars wohnten der Benefiz-Gala als Gäste oder mit Auftritten bei, darunter Jennifer Hudson, Kesha, Laufey, John Legend, Adam Lambert, Charlie Puth und die Foo Fighters. 

Der Erlös der Veranstaltung fließt traditionell an Programme zur Unterstützung bedürftiger Musikschaffender – etwa in den Bereichen Suchtprävention, finanzielle Nothilfe und medizinische Versorgung.

Karriere mit Rekorden und Engagement abseits der Bühne

Carey zählt mit über 200 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Solokünstlerinnen der Musikgeschichte. Sie hatte viele Nummer-eins-Hits in den US-Charts, darunter den Weihnachtsklassiker «All I Want for Christmas Is You». Im vorigen Jahr veröffentlichte Carey ihr 16. Studioalbum «Here For It All», das in den USA in die Top Ten der Billboard-Charts einstieg.

Neben ihrer Musikkarriere unterstützte Carey Hilfsprogramme für Opfer von Hurrikan «Katrina» und der Corona-Pandemie und gründete gemeinsam mit der Organisation «Fresh Air Fund» das Ferienlager «Camp Mariah» für benachteiligte Kinder. 

Prominente Vorgänger

Zu früheren Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderen Country-Ikone Dolly Parton, Ex-Beatle Paul McCartney, Rocker Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Elton John und Bob Dylan.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mariah Carey ist zurück - Neuer Song veröffentlicht
Kleines Comeback

Mariah Carey ist zurück - Neuer Song veröffentlicht

«Type Dangerous» heißt der neue Song der Pop-Ikone. Ihr wohl bekanntester Hit ist der Weihnachtsklassiker «All I Want For Christmas Is You».

06.06.2025

Billy Idol und Mariah Carey für Rock-Ruhmeshalle nominiert
Musik

Billy Idol und Mariah Carey für Rock-Ruhmeshalle nominiert

Die Nominierten für die Aufnahme in die «Rock & Roll Hall of Fame» stehen fest. Unter ihnen sind US-Sängerin Mariah Carey, der britische Rocker Billy Idol und die mexikanische Band Maná.

12.02.2025

Mariah Carey tut sich schwer beim Einpacken von Geschenken
Leute

Mariah Carey tut sich schwer beim Einpacken von Geschenken

Popstar Mariah Carey überlässt das Einpacken von Geschenken lieber anderen. In einem Video demonstriert sie, warum.

20.12.2024

Mariah Carey trauert um gestorbene Mutter und Schwester
US-Sängerin

Mariah Carey trauert um gestorbene Mutter und Schwester

Doppelter Schicksalsschlag für Mariah Carey: Ihre Mutter und ältere Schwester sterben am selben Tag. Die Beziehung der US-Sängerin zu ihrer Familie war schwierig.

27.08.2024

Sängerin

Mariah Carey: Popcorn statt Lametta am Weihnachtsbaum

Eierlikör, Lametta, Pyjamas im Partnerlook? Mariah Carey erzählt, welche Dinge ihr zu Weihnachten gefallen.

08.12.2023