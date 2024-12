Mariah-Rekord: Alles, was die Leute zum Fest wollen, ist sie

Los Angeles (dpa) - «Komet» von Udo Lindenberg und Apache 207 ist nicht mehr allein: Mit ebenfalls 21 Wochen an der Spitze der Single-Charts stellt Mariah Carey mit «All I Want for Christmas Is You» den Rekord als längster Nummer-eins-Hit in Deutschland ein. Insgesamt zählt das Lied 106 Charts-Wochen, «Komet» kommt bislang auf rund 100 Charts-Wochen.