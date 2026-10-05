Geistiges Eigentum

Meloni lässt ihre Stimme schützen

Mit einer Sprachaufnahme von vier Sekunden lässt die italienische Regierungschefin ihre Stimme offiziell schützen. Es ist auch ein Zeichen gegen Deepfakes und KI-Manipulation.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lässt ihre Stimme urheberrechtlich schützen. (Archivfoto) Foto: Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lässt ihre Stimme urheberrechtlich schützen. (Archivfoto)

Rom (dpa) - «Ich bin Giorgia Meloni»: Die italienische Ministerpräsidentin hat eine Audioaufnahme dieses Zitats beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eintragen lassen. Mit dem 
Schritt, der auf der Website der Zeitung «La Repubblica» zuerst bekannt gegeben wurde, wolle sich die Regierungschefin vor gefälschten Stimmaufnahmen durch KI-Systeme schützen, hieß es. 

Laut «La Repubblica» handelt es sich bei der Sprachaufnahme um gerade einmal vier Sekunden. Meloni ließ demnach den Satz «Io sono Giorgia Meloni» als sprachliches Kennzeichen registrieren. Der Satz erinnere beim wiederholten Anhören an den Satz «Ich bin Giorgia, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin Italienerin, ich bin Christin», der im Laufe der Jahre zu einer Art Markenzeichen von Meloni geworden sei, schreibt die Zeitung. 

Von Meloni waren bereits KI-generierte Fotos aufgetaucht. Im Frühjahr war sie in die Offensive gegangen und hatte zu verantwortungsvollem Verhalten aufgerufen. Von ihr seien diverse falsche Bilder im Umlauf, die von «irgendeinem eifrigen Gegner» als echt ausgegeben würden, schrieb sie damals auf X. Deepfakes seien ein gefährliches Instrument, denn sie könnten jeden täuschen, manipulieren und treffen, warnte Meloni damals. Sie könne sich verteidigen, viele andere aber nicht. Was heute ihr passiere, könne morgen jedem passieren.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Immer noch da: Meloni knackt Italiens Regierungsrekord
Berlusconi überholt

Immer noch da: Meloni knackt Italiens Regierungsrekord

1.413 Tage am Stück ist sie nun schon Regierungschefin - für Italien untypisch lang. Die Rechtspolitikerin regiert stabil, doch es gibt erste Risse. Erreicht sie bald noch einen weiteren Meilenstein?

04.09.2026

Meloni zu Trump: «Meine Beliebtheit geht dich nichts an»
Diplomatischer Eklat

Meloni zu Trump: «Meine Beliebtheit geht dich nichts an»

Donald Trump und Giorgia Meloni liefern sich einen öffentlichen Schlagabtausch – es geht um angebliche Fotowünsche. Doch dahinter steckt mehr.

20.06.2026

Meloni wehrt sich mit KI-Bild gegen Deepfakes
Internet

Meloni wehrt sich mit KI-Bild gegen Deepfakes

Im Kampf gegen gefälschte Bilder von ihr im Internet setzt Italiens Premierministerin Giorgia Meloni auf Humor. Sie teilt ein KI-Bild von sich im Negligé - und verbindet das mit einem Appell.

06.05.2026

Italien

Gekommen um zu bleiben: Ein Jahr Giorgia Meloni

Als Giorgia Meloni in Italien die Wahl gewann, waren die Sorgen groß, dass das EU-Gründungsmitglied weit nach rechts rücken könnte. Heute sind die Partner recht zufrieden. Aber Meloni will mehr.

25.09.2023

Diplomatie

Scholz und Meloni: Freundschaft trotz Differenzen

Die Befürchtungen, dass die ultrarechte italienische Regierungschefin Meloni zur Gefahr für Europa werden könnte, haben sich bisher nicht bestätigt. Kanzler Scholz versteht sich überraschend gut mit ihr.

08.06.2023